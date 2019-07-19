Нур-Султан. Марченко завершил выступления на турнире

Украинский теннисист Илья Марченко не смог выйти в финал парного разряда хардового челленджера в Казахстане.
В дуэте с Гонсало Оливейрой из Португалии украинец в полуфинале проиграл четвертой сеяной паре из Южной Корее Чжи Сун Нам / Юнсенг Чун.
Нур-Султан. 1/2 финала
Илья Марченко / Гонсало Оливейра – Чжи Сун Нам / Юнсенг Чун – 6:3, 6:7(2), 8:10
Ранее Марченко покинул и одиночный разряд турнира.
Источник — Sport.ua
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