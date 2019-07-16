Нур-Султан. Марченко и Манафов покинули турнир

Украинский теннисист Илья Марченко (№364 ATP) не смог преодолеть второй раунд хардового челленджера в Казахстане.
Украинец уступил третьему сеяному турнира Себастьяну Офнеру (3:6, 6:3, 3:6).
Другой украинец Владислав Манафов не смог пройти первый раунд, уступив французу Артуру Риндернеху (4:6, 3:6).
Отметим, что оба украинца не покидают турнир, поскольку сыграют в парном разряде. Марченко вместе с Гонсало Оливейрой в первом раунде сыграет против пары Марсель Ильхан/Булат Галиев.
А Манафов в паре с Тимуром Хабибулиным (Казахстан), посеяны на турнире под вторым номером. В первом круге украинец сыграет против казахастанского дуэта Андрей Голубев/Александр Недовесов.
Ранее Илья Марченко проиграл Стаховскому на турнире в Италии.
Источник — Sport.ua
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