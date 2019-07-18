Нур-Султан. Марченко сыграет в полуфинале парного разряда

Украинский теннисист Илья Марченко вышел в полуфинал парного разряда хардового челленджера в Казахстане.
В дуэте с Гонсало Оливейрой из Португалии украинец в полуфинале одолел тандем Лукас Мидлер (Австрия) / Маттео Виола (Италия).
Нур-Султан. 1/4 финала
Илья Марченко / Гонсало Оливейра – Лукас Мидлер / Маттео Виола – 5:7, 6:2, 10:8
В полуфинале Марченко и Оливейра сыграют против четвертой сеяной пары из Южной Корее Чжи Сун Нам / Юнсенг Чун.
Ранее Марченко покинул одиночный разряд турнира.
Источник — Sport.ua
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