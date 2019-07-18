ВИДЕО. Запись полного матча Элина Свитолина – Симона Халеп

Женская теннисная ассоциация (WTA) на своем канале в Youtube продолжает выкладывать записи лучших матчей за последний год.
В подборку топ-матчей попал уже пятый поединок с участием Элины Свитолиной. Это полуфинал турнире в Катаре, который состоялся в феврале.
Остальные полные матчи Свитолиной можно увидеть здесь.
Источник — Sport.ua
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