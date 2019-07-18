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ФОТО ДНЯ. Свитолина загорает на яхте

Украинская теннисистка отдыхает в Одессе

  • 18.07.2019 16:42
  • 6225 просмотров
  • 6 комментариев
ФОТО ДНЯ. Свитолина загорает на яхте
© instagram.com/elisvitolina. Элина Свитолина

24-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина набирается сил перед будущими турнирами в Одессе.

Свою фотографию с борта яхты Свитолина выложила в Instagram. Стоит отметить, что Элина — уроженка Одессы.

Ранее Свитолина проиграла румынке Симоне Халеп в полуфинале Уимблдона.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brra , ta, ta, tat... 🎶🎶🎶 #NickiM

Публикация от Elina Svitolina 🍿 (@elisvitolina)

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    Василий Ковальский
      Василий Ковальский, 18.07.2019 17:59
    +2
    Сан Саныч, 18.07.2019 17:48
    а Уголёк где??
    В трусах своих поищи)
    Ссылка
    mah
      mah, 18.07.2019 17:50
    +3
    Очень приятно видеть нашу красульку дома, в Украине, в Одессе. Набирайся сил, удачи, удачи, и ещё раз удачи тебе в работе.
    Ссылка
    Сан Саныч
    online
      Сан Саныч, 18.07.2019 17:48
    -4
    а Уголёк где??
    Ссылка
    digital_summer
    online
      digital_summer, 18.07.2019 17:14
    0
    Pavlo Vavruk, 18.07.2019 17:12
    Загоряє -> Засмагає.
    ЗАГОРЯТИ, яю, яєш і ЗАГОРАТИ, аю, аєш, недок., ЗАГОРІТИ, рю, риш, док.
    1. Набувати засмаги, ставати смуглявим під дією сонячного проміння. Загоряє й чорніє тіло (Остап Вишня, II, 1956, 334); Уляна чистила картоплю, все ще надіючись на допомогу невістки, а та собі скинула халат і вмостилася на сонці загорати (Григорій Тютюнник, Вир, 1960, 233); — Ой душно тут на сонці! — сказала Сусана Уласівна. — Доки ми будемо тут пектися? Ти, Ватю, загориш (Нечуй-Левицький, IV, 1956, 98);
    // Присмалюватися на сонці (про рослини). Осипався рясний цвіт у садах, палило сонце, в'ялило, — цвіт загоряв, облітав, — пекуча весна взялася (Костянтин Гордієнко, II, 1959, 36).
    Ссылка
    Pavlo Vavruk
    Pavlo Vavruk, 18.07.2019 17:12
    +1
    Загоряє -> Засмагає.
    Ссылка
    Serhiy Kovalov
    Serhiy Kovalov, 18.07.2019 16:46
    +4
    Хорошеет со временем
    Ссылка
    Serhiy Kovalov
    Serhiy Kovalov, 18.07.2019 16:46
    +4
    Хорошеет со временем
    Ссылка
    mah
      mah, 18.07.2019 17:50
    +3
    Очень приятно видеть нашу красульку дома, в Украине, в Одессе. Набирайся сил, удачи, удачи, и ещё раз удачи тебе в работе.
    Ссылка
    Василий Ковальский
      Василий Ковальский, 18.07.2019 17:59
    +2
    Сан Саныч, 18.07.2019 17:48
    а Уголёк где??
    В трусах своих поищи)
    Ссылка
    Pavlo Vavruk
    online
    Pavlo Vavruk, 18.07.2019 17:12
    +1
    Загоряє -> Засмагає.
    Ссылка
    digital_summer
    online
      digital_summer, 18.07.2019 17:14
    0
    Pavlo Vavruk, 18.07.2019 17:12
    Загоряє -> Засмагає.
    ЗАГОРЯТИ, яю, яєш і ЗАГОРАТИ, аю, аєш, недок., ЗАГОРІТИ, рю, риш, док.
    1. Набувати засмаги, ставати смуглявим під дією сонячного проміння. Загоряє й чорніє тіло (Остап Вишня, II, 1956, 334); Уляна чистила картоплю, все ще надіючись на допомогу невістки, а та собі скинула халат і вмостилася на сонці загорати (Григорій Тютюнник, Вир, 1960, 233); — Ой душно тут на сонці! — сказала Сусана Уласівна. — Доки ми будемо тут пектися? Ти, Ватю, загориш (Нечуй-Левицький, IV, 1956, 98);
    // Присмалюватися на сонці (про рослини). Осипався рясний цвіт у садах, палило сонце, в'ялило, — цвіт загоряв, облітав, — пекуча весна взялася (Костянтин Гордієнко, II, 1959, 36).
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