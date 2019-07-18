ФОТО ДНЯ. Свитолина загорает на яхте

24-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина набирается сил перед будущими турнирами в Одессе.
Свою фотографию с борта яхты Свитолина выложила в Instagram. Стоит отметить, что Элина — уроженка Одессы.
Ранее Свитолина проиграла румынке Симоне Халеп в полуфинале Уимблдона.
Источник — Instagram
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1. Набувати засмаги, ставати смуглявим під дією сонячного проміння. Загоряє й чорніє тіло (Остап Вишня, II, 1956, 334); Уляна чистила картоплю, все ще надіючись на допомогу невістки, а та собі скинула халат і вмостилася на сонці загорати (Григорій Тютюнник, Вир, 1960, 233); — Ой душно тут на сонці! — сказала Сусана Уласівна. — Доки ми будемо тут пектися? Ти, Ватю, загориш (Нечуй-Левицький, IV, 1956, 98);
// Присмалюватися на сонці (про рослини). Осипався рясний цвіт у садах, палило сонце, в'ялило, — цвіт загоряв, облітав, — пекуча весна взялася (Костянтин Гордієнко, II, 1959, 36).
1. Набувати засмаги, ставати смуглявим під дією сонячного проміння. Загоряє й чорніє тіло (Остап Вишня, II, 1956, 334); Уляна чистила картоплю, все ще надіючись на допомогу невістки, а та собі скинула халат і вмостилася на сонці загорати (Григорій Тютюнник, Вир, 1960, 233); — Ой душно тут на сонці! — сказала Сусана Уласівна. — Доки ми будемо тут пектися? Ти, Ватю, загориш (Нечуй-Левицький, IV, 1956, 98);
// Присмалюватися на сонці (про рослини). Осипався рясний цвіт у садах, палило сонце, в'ялило, — цвіт загоряв, облітав, — пекуча весна взялася (Костянтин Гордієнко, II, 1959, 36).
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