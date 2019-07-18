ФОТО ДНЯ. Свитолина загорает на яхте

Последние комментарии

СМИ: Исмаили заинтересовал Тоттенхэм 18:16 — Sasha666 Да заыграйте вы его за сборную,защитник то отличный!!!

ВИДЕО. Паранормальный мяч. Шапекоэнсе подал странный угловой 18:15 — Саша Яковенко на безрыбье и рак - рыба. в межсезонье и такие "новости" сочинять можно. 18:05 — pol55 Все проще,трос(ростяжка) какой нибуть.

Единого телепула не будет. Уже точно 18:14 — riveradavid Ты несколько неправ. 1. Чтобы у Ахметова были деньги, на пару с Потрохом замутили схему Роттерда...

ФОТО. Президент Украины посетил тренировочный лагерь Ломаченко 18:13 — Серж Пир В штанах как-то даже непривычно видеть гиганта мысли, отца Земократии А, ну да, рояля рядом...

Расширения УПЛ до 14 команд в следующем сезоне не будет 18:07 — Серж Пир Ну для этого нужно чтобы Металл был в УПЛ, а Арендовец и КО вне ее. Это сейчас так? Конечно же не...

Манчестер Юнайтед требует за Лукаку более €80 миллионов 18:06 — Серж Пир Интер еще лет 10 назад потерялся в своей стратегии.

Андрей РУСОЛ: «Днепр-1 голосовал против единого пула» 18:03 — Серж Пир А потом своим болелам объяснять почему они 150 гривен в месяц за каналы Футбол вал...

Динамо не включило Русина в заявку на сезон 18:02 — Сергій Поліщук Не достаточно хорошо борется... Не то что Беседин!