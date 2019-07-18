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Ньюпорт. Стаховский вышел во второй круг парного разряда

Украинец вместе с Марселем Гранольерсом одержал непростую победу в первом раунде

  • 18.07.2019 12:26
  • 353 просмотра
  • 1 комментарий
Ньюпорт. Стаховский вышел во второй круг парного разряда
© БТУ. Сергей Стаховский
Первая ракетка Украины Сергей Стаховский вместе с Марселем Гранольерсом одержал победу на старте турнира в Ньюпорте.
 
Украино-испанская пара обыграла дуэт Артем Ситак/Йонатан Эрлих. Игра завершилась со счетом 6:7(6), 6:3, 11:9.
 
Отметим, что на протяжении всего матча состоялся только один брейк, который совершили Стаховский и Гранольерс во втором сете.
 
В четвертьфинале Стаховский и Гранольерс сыграют против катайцев Гун Маосиня и Чжана Цзэ.

Ранее Стаховский покинул одиночный разряд турнира в Ньюпорте.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Alehandro
    Alehandro, 18.07.2019 13:09
    0
    "...сыграют против катайцев...". А "кАтайцы" это те, шо мячи катают или типочки из Поднебесной?)
    Ссылка
    Alehandro
    Alehandro, 18.07.2019 13:09
    0
    "...сыграют против катайцев...". А "кАтайцы" это те, шо мячи катают или типочки из Поднебесной?)
    Ссылка
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