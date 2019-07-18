Ньюпорт. Стаховский вышел во второй круг парного разряда

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский вместе с Марселем Гранольерсом одержал победу на старте турнира в Ньюпорте.
Украино-испанская пара обыграла дуэт Артем Ситак/Йонатан Эрлих. Игра завершилась со счетом 6:7(6), 6:3, 11:9.
Отметим, что на протяжении всего матча состоялся только один брейк, который совершили Стаховский и Гранольерс во втором сете.
В четвертьфинале Стаховский и Гранольерс сыграют против катайцев Гун Маосиня и Чжана Цзэ.
Ранее Стаховский покинул одиночный разряд турнира в Ньюпорте.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.