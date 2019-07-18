Ньюпорт. Стаховский вышел во второй круг парного разряда

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский вместе с Марселем Гранольерсом одержал победу на старте турнира в Ньюпорте.

Украино-испанская пара обыграла дуэт Артем Ситак/Йонатан Эрлих. Игра завершилась со счетом 6:7(6), 6:3, 11:9.

Отметим, что на протяжении всего матча состоялся только один брейк, который совершили Стаховский и Гранольерс во втором сете.

В четвертьфинале Стаховский и Гранольерс сыграют против катайцев Гун Маосиня и Чжана Цзэ.

Ранее Стаховский покинул одиночный разряд турнира в Ньюпорте.