Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

World Team Tennis. Команда Костюк проиграла первую матчевую встречу

Украинская теннисистка уступила в двух матчах

  • 16.07.2019 19:28
  • 596 просмотров
  • 0 комментариев
World Team Tennis. Команда Костюк проиграла первую матчевую встречу
© WTT. Марта Костюк
Украинская теннисистка Марта Костюк выступила в составе команды «Washington Castles» на показательных соревнованиях в США.
 
Команда Вашингтона в понедельник проиграла со счетом 18-22 команде «Vegas Rollers». Костюк приняла участие в матче в одиночном разряде (проиграла Гарриет Дарт со счетом 1-5), а также в парной игре вместе с американкой Шелби Роджерс (5-4 в пользу соперниц, дуэта Гарриет Дарт / Эйша Мухаммад). 
 
Напомним, что турнир на приз Билли Джин Кинг проходит на американских кортах с 14 по 31 июля.
 
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности