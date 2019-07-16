World Team Tennis. Команда Костюк проиграла первую матчевую встречу

Украинская теннисистка Марта Костюк выступила в составе команды «Washington Castles» на показательных соревнованиях в США.

Команда Вашингтона в понедельник проиграла со счетом 18-22 команде «Vegas Rollers». Костюк приняла участие в матче в одиночном разряде (проиграла Гарриет Дарт со счетом 1-5), а также в парной игре вместе с американкой Шелби Роджерс (5-4 в пользу соперниц, дуэта Гарриет Дарт / Эйша Мухаммад).

Напомним, что турнир на приз Билли Джин Кинг проходит на американских кортах с 14 по 31 июля.