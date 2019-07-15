Бухарест. Калинина уступила Зигемунд, выиграв первый сет

В цьому виді дозволено виступати в такому віці. Зокрема, британець Дейлі, що посів тут трете місц...

Нічого собі. Ну приємно звісно, що в нас є такий талант

какие там годы, эпохи обид))) за три сезона 2 Суперкубка, Чемпионство и Кубок Испании, угнетали е...

18:20 — Robert Monroe

Быть первым номером в крепком Бетисе куда привлекательнее, чем сидеть без практики в суперклубе, ...

18:15 — Robert Monroe

Бетис сильнее на порядок и по составу, и по игре. Чтобы ты понимал, в прошлой Примере они обыграл...