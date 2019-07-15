Бухарест. Калинина уступила Зигемунд, выиграв первый сет

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№137 WTA) не сумела выиграть матч первого круга на турнире WTA международной серии в Бухаресте.
В поединке против шестой сеяной Лауры Зигемунд из Германии (№77 WTA) украинка взяла первый сет, после чего проиграла две партии.
Бухарест. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Лаура Зигемунд (Германия) – 6:4, 3:6, 4:6
Ранее Калинина вылетела с челленджера в Бостаде.
Источник — Sport.ua
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