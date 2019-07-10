Калинина вылетела с челленджера в Бостаде

Ангелина Калинина прекратила борьбу на грунтовом челленджере в шведском Бостаде. Во втором раунде украинка в трех сетах уступила Катаржине Каве из Польши. Матч продолжался 1 час и 35 минут.
2-й раунд
Катаржина Кава (Польша) – Ангелина Калинина (Украина) – 2:6, 6:3, 6:3
В первом раунде Калинина обыграла вторую сеяную турнира Жиль Тайхманн.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.