Бостад. Калинина прошла вторую сеяную

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№134 WTA) стартовала с уверенной победы на грунтовом турнире категории WTA 125k в шведском Бостаде.
В матче первого круга украинка в двух сетах одолела второй номер посева Жиль Тайхманн (№89 WTA) из Швейцарии.
Бостад. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Жиль Тайхманн (Швейцария) – 6:4, 6:1
В следующем раунде Калинина сразится против Катаржины Кавы из Польши (№231 WTA).
Напомним, в квалификации Уимблдона Калинина проиграла Мария Боузковой из Чехии.
Источник — Sport.ua
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