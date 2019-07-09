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Бостад. Калинина прошла вторую сеяную

Украинская теннисистка стартовала с победы на грунтовом 125-тысячнике

  • 09.07.2019 21:07
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Бостад. Калинина прошла вторую сеяную
© БТУ. Ангелина Калинина
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№134 WTA) стартовала с уверенной победы на грунтовом турнире категории WTA 125k в шведском Бостаде.
 
В матче первого круга украинка в двух сетах одолела второй номер посева Жиль Тайхманн (№89 WTA) из Швейцарии.
 
Бостад. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Жиль Тайхманн (Швейцария) – 6:4, 6:1
 
В следующем раунде Калинина сразится против Катаржины Кавы из Польши (№231 WTA).
 
Напомним, в квалификации Уимблдона Калинина проиграла Мария Боузковой из Чехии.
 
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Источник — Sport.ua

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