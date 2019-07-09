Бостад. Калинина прошла вторую сеяную

А вспомни что такое была Заря до Вернидуба и Вернидуба-Чанцева? Только какие то зарубы против Дне...

21:10 — savant

не смешно, надо хоть немного следить за тем что происходит перед тем как ехидничать, как сказал M...

21:02 — wicker

Через пів року повернеться в оренду у Карпати.