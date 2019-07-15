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Тренер Снигур: «Даша – игрок, который делает все сам»

Лариса Савченко – о триумфе своей подопечной на юниорском Уимблдоне

  • 15.07.2019 18:03
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Тренер Снигур: «Даша – игрок, который делает все сам»
© ITF. Дарья Снигур
Экс-первая ракетка мира в парном рейтинге Лариса Савченко, которая тренирует Дарью Снигур, рассказала о своей подопечной.
 
«После долгого отсутствия я снова попала в родную Украину, получила приглашение от академии МТА. В это время там находилась Даша. Что подумала, когда увидела ее в первый раз? Что очень много надо работать (смеется). Были у меня разные игроки, но такой впервые. Даша вообще отличается от других. Чем? Тогда у нее было очень сильное нутро, но мало теннисной... я называю это чуйки - теннисных нюансов, которые она не понимала. И очень много надо было объяснять. Вроде как-то не скажешь, что она теннисистка, но в то же время у меня сразу же в голове появился пример: француженка Натали Тозья – она была в десятке, в финале Уимблдона, много чего выигрывала. И я сложила для себя эту картину, что невозможного не бывает.
 
Даша не похожа ни на кого. Ее рисунок можно будет увидеть только тогда, когда пойдут классные напряженные матчи и как этот человечек оттуда выходит. Знаете, есть игроки не то что талантливые, но умеют все – раз-два скажешь, и он начинает все делать. Специфика у Даши другая – чтобы она увидела и поверила. Она поверила, и я очень благодарна. К ее сильным сторонам можно отнести то, что она диктует игру, она любит быть лидером на корте. Иногда это бывало чересчур, она захлебывалась в этом понимании, что не все игроки бьют. Но она игрок, который делает все сам. Она никого не будет ждать, она будет идти на опережение.
 
Какие трудности при переходе во взрослый теннис? Бывает, что у тебя были сумасшедшие результаты в 14 лет, потом в 17, но это надо оставить позади и идти дальше. А некоторые остаются такими маленькими звездочками и в этом живут. Тут надо объяснять, что побыть звездой – это классно, но есть звездищи, которые тебя ждут дальше. Не хочу загадывать, когда она выиграет взрослый турнир. Но очень хочу, чтобы это произошло где-то в 22 года. Как-то не хочется форсировать раньше, я боюсь травм. Жалко девчонок, когда они ломаются», – сказала Савченко.
 
Напомним, в 13 июля Дарья Снигур выиграла юниорский Уимблдон.
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Источник — Сегодня Спорт

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