Снигур поднялась на пятое место в юниорском рейтинге

В обновленном мировом рейтинге ITF юниорок (до 18 лет) в первой полусотне оказались две украинки.
Солидный рывок совершила Дарья Снигур, которая поднялась на пятое место после победы на юниорском Уимблдоне. Напомним, Даша далее переходит во взрослый профессиональный теннис.
Также в топ-50 расположилась и Любовь Костенко.
Что касается парней, то Илья Белобородько, который остановился в 1/4 финала Уимблдона, поднялся на 11 позиций. Еще один украинец Эрик Ваншельбойм опустился на одну строчку.
Источник — ITF
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