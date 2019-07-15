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Снигур поднялась на пятое место в юниорском рейтинге

17-летняя украинка ворвалась в топ-5 после победы на юниорском Уимблдоне

  • 15.07.2019 16:02
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Снигур поднялась на пятое место в юниорском рейтинге
© ITF. Дарья Снигур
В обновленном мировом рейтинге ITF юниорок (до 18 лет) в первой полусотне оказались две украинки.
 
Солидный рывок совершила Дарья Снигур, которая поднялась на пятое место после победы на юниорском Уимблдоне. Напомним, Даша далее переходит во взрослый профессиональный теннис.
 
Также в топ-50 расположилась и Любовь Костенко.
 
 
Что касается парней, то Илья Белобородько, который остановился в 1/4 финала Уимблдона, поднялся на 11 позиций. Еще один украинец Эрик Ваншельбойм опустился на одну строчку.
 
 
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Источник — ITF

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