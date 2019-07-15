Нур-Султан. Марченко стартовал с победы

Украинский теннисист Илья Марченко (№364 ATP) победно стартовал на хардовом челленджере в Казахстане.
В матче первого круга украинец на двух тай-брейках одолел турка Марселя Ильхана, которому организаторы выдали вайлд-кард.
Нур-Султан. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Марсель Ильхан (Турция) – 7:6(3), 7:6(5)
В следующем раунде Марченко сразится против третьего сеяного австрийца Себастьяна Офнера (№138 ATP).
Ранее Илья проиграл Стаховскому на турнире в Италии.
Источник — Sport.ua
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