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Нур-Султан. Марченко стартовал с победы

Украинский теннисист обыграл Марселя Ильхана, которого нет в рейтинге ATP

  • 15.07.2019 15:12
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Нур-Султан. Марченко стартовал с победы
© ATP. Илья Марченко
Украинский теннисист Илья Марченко (№364 ATP) победно стартовал на хардовом челленджере в Казахстане.
 
В матче первого круга украинец на двух тай-брейках одолел турка Марселя Ильхана, которому организаторы выдали вайлд-кард.
 
Нур-Султан. Первый круг 
Илья Марченко (Украина) – Марсель Ильхан (Турция) – 7:6(3), 7:6(5)
 
В следующем раунде Марченко сразится против третьего сеяного австрийца Себастьяна Офнера (№138 ATP).
 
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Источник — Sport.ua

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