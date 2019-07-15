Джокович не сделал ни одной невынужденной ошибки на тай-брейках финала

В воскресенье, 14 июля, лидер мирового рейтинга Новак Джокович добыл пятую победу в финалах Уимблдона, завоевав 16-й титул Grand Slam.

матче против Роджера Федерера 32-летний серб выиграл 3 из 3 тайбрейков, что и предопределило результат финальной битвы.

Отметим, что Джокович не сделал ни одной невынужденной ошибки за все тай-брейки, в то время как у Федерера таких ошибок одиннадцать. В сумме на всех трёх тай-брейках было разыграно 33 очка.