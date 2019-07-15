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Джокович не сделал ни одной невынужденной ошибки на тай-брейках финала

Сербский теннисист идеально сыграл в решающие моменты финального матча Уимблдона

  • 15.07.2019 14:15
  • 513 просмотров
  • 1 комментарий
Джокович не сделал ни одной невынужденной ошибки на тай-брейках финала
© ATP. Новак Джокович
В воскресенье, 14 июля, лидер мирового рейтинга Новак Джокович добыл пятую победу в финалах Уимблдона, завоевав 16-й титул Grand Slam.
 
В матче против Роджера Федерера 32-летний серб выиграл 3 из 3 тайбрейков, что и предопределило результат финальной битвы.
 
Отметим, что Джокович не сделал ни одной невынужденной ошибки за все тай-брейки, в то время как у Федерера таких ошибок одиннадцать. В сумме на всех трёх тай-брейках было разыграно 33 очка.
 
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Источник — Twitter

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Комментарии
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 15.07.2019 15:30
    0
    Нужно уметь держать нервы на замке в ключевой момент, а джокер психологически устойчив как крепость
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 15.07.2019 15:30
    0
    Нужно уметь держать нервы на замке в ключевой момент, а джокер психологически устойчив как крепость
    Ссылка
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