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Рейтинг ATP. Джокович cместил Надаля и возглавил чемпионскую гонку

В первой 10-ке почти без изменений

  • 15.07.2019 09:20
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Рейтинг ATP. Джокович cместил Надаля и возглавил чемпионскую гонку
© twitter.com/SerbianWorld. Новак Джокович

В обновленном рейтинге ATP произошли изменения, большинство которых связанно с выступлениями теннисистов на Уимблдоне. Продолжает возглавлять топ Новак Джокович, который в финале обыграл Роджера Федерера. Также эта победа позволила Джоковичу выйти на первое место в чемпионской гонке.

В первой 10-ке произошло несколько изменений. Хачанов и Фоньини улучшили свое положение на 1 позицию. В 10-ку вошел Даниил Медведев, а Кевин Андерсен покинул топ-10.

Среди украинцев Сергей Стаховский потерял 9 позиций и теперь занимает 145-е место.

Чемпионская гонка:

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Источник — Sport.ua

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