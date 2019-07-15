Рейтинг ATP. Джокович cместил Надаля и возглавил чемпионскую гонку

В обновленном рейтинге ATP произошли изменения, большинство которых связанно с выступлениями теннисистов на Уимблдоне. Продолжает возглавлять топ Новак Джокович, который в финале обыграл Роджера Федерера. Также эта победа позволила Джоковичу выйти на первое место в чемпионской гонке.

В первой 10-ке произошло несколько изменений. Хачанов и Фоньини улучшили свое положение на 1 позицию. В 10-ку вошел Даниил Медведев, а Кевин Андерсен покинул топ-10.

Среди украинцев Сергей Стаховский потерял 9 позиций и теперь занимает 145-е место.

Чемпионская гонка: