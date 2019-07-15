ДЖОКОВИЧ: «Федерер вдохновляет меня своими достижениями в 37 лет»

Сербский теннисист Новак Джокович после победы на Уимблдоне рассказал о конкуренции с испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером, достижения которых он старается повторить и превзойти.

«Кажется, я всё ближе к Рафе и Роджеру, но и они продолжают выигрывать турниры. Мы как бы дополняем друг друга, заставляем друг друга расти и развиваться и всё ещё оставаться в этой игре.

Эти два парня — одна из главных причин, почему я до сих пор играю на этом уровне. Тот факт, что они создали историю тенниса, также мотивирует меня, вдохновляет меня стараться повторить то, чего они достигли, или даже добиться большего.

Удастся ли мне это сделать, не знаю. И дело не в возрасте. Роджер вдохновляет меня достижениями в его 37.

Всё зависит от того, как долго я буду играть и будут ли у меня шансы. Это зависит не только от меня самого, но и от жизненных обстоятельств. Я не просто теннисист, я отец и муж. Нужно это учитывать. У меня нет никаких обязательств играть в теннис. Я играю, потому что люблю это и у меня есть поддержка самых близких людей в моей жизни. Пока это так, надеюсь, через пять лет не изменится», - сказал Джокович.