ВИДЕО. Как Джокович съел траву после победного финала Уимблдона

Боже, что за бред... Тем более, если им нужно что-то продавать - они явно выбрали не ту страну))

22:53 — Женя Матийчук

суперский финал! Выше всяких похвал. Джокер и Рафа величайшие, а скорее всего и сильнейшие тениси...

22:44 — Сергей Богданов

То что показал сегодня роджер это было просто невероятно! Очень был близок ччтобы стать самым воз...

22:37 — Сергей Богданов

Новак младще рафы на год, он вырос ментально, подтянул физику, улутшил компоненты игры и стал поб...

22:32 — Володимир Дуць

Мабуть, ми по різному розуміємо драматизм... Подивіться записи фіналів Вімблдона _Борис Беккер-І...

22:28 — Senator

Да, такие матчи помнятся долго....Дед - красавчик. Я думал, его не хватит на такой марафон....Но,...

22:27 — D.Lanskoy

Я согласен. Я могу сказать, что Федерер - мой любимый теннисист, но когда он играл финалы с Надал...