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ВИДЕО. Как Джокович съел траву после победного финала Уимблдона

Первый номер мирового рейтинга в пятый раз выиграл Уимблдон

  • 14.07.2019 21:48
  • 1642 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Как Джокович съел траву после победного финала Уимблдона
© Twitter. Федерер и Джокович
После окончания финала Уимблдона 2019 сербский теннисист Новак Джокович на радостях съел кусочек травы с центрального корта в Англии.
 
Первый номер мирового рейтинга в пятый раз выиграл Уимблдон, переиграв в пяти сетах швейцарца Роджера Федерера.
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 14.07.2019 21:55
    +3
    Меня больше рассмешило то, как на стадионе после победы Новака стояла гробовая тишина, как будто умер кто-то)
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 14.07.2019 21:55
    +3
    Меня больше рассмешило то, как на стадионе после победы Новака стояла гробовая тишина, как будто умер кто-то)
    Ссылка
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