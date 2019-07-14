ВИДЕО. Как Джокович съел траву после победного финала Уимблдона

После окончания финала Уимблдона 2019 сербский теннисист Новак Джокович на радостях съел кусочек травы с центрального корта в Англии.
Первый номер мирового рейтинга в пятый раз выиграл Уимблдон, переиграв в пяти сетах швейцарца Роджера Федерера.
Number five tastes good 🌱#Wimbledon | @DjokerNole pic.twitter.com/ktpL2usWOw— Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2019
Источник — Sport.ua
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