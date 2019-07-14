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Новак Джокович – Роджер Федерер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала Уимблдона

  • 14.07.2019 10:55
  • 925 просмотров
  • 2 комментария
Новак Джокович – Роджер Федерер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Wimbledon. Новак Джокович и Роджер Федерер
В воскресенье, 14-го июля, в финале Уимблдона встретятся Роджер Федерер и Новак Джокович.
 
Поединок двух легендарных теннисистов пройдет первым запуском на центральном корте. Время начала 16:00 по Киеву.
 
Отметим, что это будет 48-я встреча Федерера и Джоковича, серб лидирует в очных встречах со счетом 25-22 (на Шлемах 9-6). На Уимблдоне теннисисты встречались трижды, Новак ведет 2-1, выиграв оба финала (2014, 2015).
 
Добавим, что Федерер всего один раз в карьере обыграл Джоковича и Надаля во время одного турнира (Финал Мирового тура ATP 2010).
 
Швейцарец может стать самым возрастным победителем турниров Grand Slam в Открытой эре.
 
Онлайн-табло матчей Уимблдона (корты можно переключать)

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    vitaha33
      vitaha33, 14.07.2019 11:48
    +1
    Sergio, 14.07.2019 11:29
    У Джоко преимущество во всём.... Да и болеть за него почти все будут... Но именно сегодня я буду против него... Уж очень Федя заслуживает уважения и нового рекорда... Великий одним словом
    Про те, що всі будуть за Джо явно перегнув. Думаю, навпаки, більшість за Роджера
    Ссылка
    Sergio
    online
      Sergio, 14.07.2019 11:29
    +1
    У Джоко преимущество во всём.... Да и болеть за него почти все будут... Но именно сегодня я буду против него... Уж очень Федя заслуживает уважения и нового рекорда... Великий одним словом
    Ссылка
    vitaha33
      vitaha33, 14.07.2019 11:48
    +1
    Sergio, 14.07.2019 11:29
    У Джоко преимущество во всём.... Да и болеть за него почти все будут... Но именно сегодня я буду против него... Уж очень Федя заслуживает уважения и нового рекорда... Великий одним словом
    Про те, що всі будуть за Джо явно перегнув. Думаю, навпаки, більшість за Роджера
    Ссылка
    Sergio
    online
      Sergio, 14.07.2019 11:29
    +1
    У Джоко преимущество во всём.... Да и болеть за него почти все будут... Но именно сегодня я буду против него... Уж очень Федя заслуживает уважения и нового рекорда... Великий одним словом
    Ссылка
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