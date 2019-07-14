Новак Джокович – Роджер Федерер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 14-го июля, в финале Уимблдона встретятся Роджер Федерер и Новак Джокович.
Поединок двух легендарных теннисистов пройдет первым запуском на центральном корте. Время начала 16:00 по Киеву.
Отметим, что это будет 48-я встреча Федерера и Джоковича, серб лидирует в очных встречах со счетом 25-22 (на Шлемах 9-6). На Уимблдоне теннисисты встречались трижды, Новак ведет 2-1, выиграв оба финала (2014, 2015).
Добавим, что Федерер всего один раз в карьере обыграл Джоковича и Надаля во время одного турнира (Финал Мирового тура ATP 2010).
Швейцарец может стать самым возрастным победителем турниров Grand Slam в Открытой эре.
Онлайн-табло матчей Уимблдона (корты можно переключать)
Источник — Sport.ua
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