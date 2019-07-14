Новак Джокович – Роджер Федерер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12:21 — Andy_P

И что в этой компании великих делает Срна? Как-то рядом с Хави его и не заметить ...

12:17 — Laeda

Тут другое - помойка.спорт.юа отрабатывает косточку кинутую ей и подбрасывает гавнеца на вентилят...

12:16 — Александр Бондарь

Всегда нагло и подло относился на поле к укр.футболистам.Особенно к ДК зная что зхозяин смотрит и...

12:13 — mvv71ua

Навіть при сильному бажанні ставити в один ряд Срну з Хаві, Торресом,Робіном ван Персі,Роббеном -...

12:08 — Александр Бондарь

Зато быстро понял Шарик где нужно "рубать хозяйские харчи"

12:05 — jekаfunny

Интересный список , только непонятно что в нем делает наркоман сЫрна и каким боком он к легендам ...

12:00 — digital_summer

Срну добавили ясно для чего. Он чемпион мира в составе своей сборной или чемпион Европы в составе...