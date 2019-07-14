Дарья СНИГУР: «Победа на турнире Большого шлема была моей мечтой»

- Не могу поверить в это. Это была моя мечта. Я каждый день упорно работала ради этого трофея. Это невероятно.

- Вы говорили, что ощущали давление на протяжении всей недели. Сейчас вы победили, оно прошло?

- Да, но я очень устала. Теперь могу отдохнуть.

- Что вы почувствовали, когда вышли на корт? Вчера вы упомянули, что вам не нравится большое скопление людей. А сегодня было очень много людей. Это на вас как-то повлияло?

- Когда я увидела стадион, я обрадовалась, но одновременно и сильно испугалась. Но я должна была играть.

- Вы нервничали?

- Да, очень сильно. Я и сейчас нервничаю. Я нервничала до матча, во время матча и после матча. Я нервничала всё время.

- Как вы с этим справлялись?

- Я была знакома с её игрой, потому что мы играли в финале в Рохэмптоне. Мне очень трудно играть против такого тенниса, потому что мне не нравилось то, что она постоянно резала. Но я должна была играть, ведь это финал Уимблдона. У меня не было другого выбора.

- Будете выступать на юниорском US Open?

- Нет, не буду. Я заканчиваю юниорскую карьеру здесь.

- Каково это быть чемпионкой Уимблдона?

- Очень классно. Это хорошо для меня, моей карьеры. Я выигрывала 15-тысячник, 25-тысячник и я хотела победить на турнире Большого Шлема. Это была моя мечта.