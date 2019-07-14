Дарья СНИГУР: «Победа на турнире Большого шлема была моей мечтой»

17-летняя украинка Дарья Снигур поделилась впечатлениями от победы в финале юниорского Уимблдона. В решающем матче Дарья обыграла Алексу Ноэль (6:4, 6:4).
- Не могу поверить в это. Это была моя мечта. Я каждый день упорно работала ради этого трофея. Это невероятно.
- Вы говорили, что ощущали давление на протяжении всей недели. Сейчас вы победили, оно прошло?
- Да, но я очень устала. Теперь могу отдохнуть.
- Что вы почувствовали, когда вышли на корт? Вчера вы упомянули, что вам не нравится большое скопление людей. А сегодня было очень много людей. Это на вас как-то повлияло?
- Когда я увидела стадион, я обрадовалась, но одновременно и сильно испугалась. Но я должна была играть.
- Вы нервничали?
- Да, очень сильно. Я и сейчас нервничаю. Я нервничала до матча, во время матча и после матча. Я нервничала всё время.
- Как вы с этим справлялись?
- Я была знакома с её игрой, потому что мы играли в финале в Рохэмптоне. Мне очень трудно играть против такого тенниса, потому что мне не нравилось то, что она постоянно резала. Но я должна была играть, ведь это финал Уимблдона. У меня не было другого выбора.
- Будете выступать на юниорском US Open?
- Нет, не буду. Я заканчиваю юниорскую карьеру здесь.
- Каково это быть чемпионкой Уимблдона?
- Очень классно. Это хорошо для меня, моей карьеры. Я выигрывала 15-тысячник, 25-тысячник и я хотела победить на турнире Большого Шлема. Это была моя мечта.
Источник — Большой теннис Украины
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