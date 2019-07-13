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Новак ДЖОКОВИЧ: «У нас с Федерером были эпические финалы»

Сербский теннисист ожидает очередного яркого финала Уимблдона против Роджера

  • 13.07.2019 13:56
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Новак ДЖОКОВИЧ: «У нас с Федерером были эпические финалы»
© Wimbledon. Новак Джокович

Первая ракетка мира Новак Джокович поделился ожиданиями от финального матча Уимблдона-2019, в котором он вновь встретится с Роджером Федерером.

«Мы все знаем, как Федерер хорош везде – и особенно здесь. Это покрытие подчеркивает достоинства его игры. Он любит играть очень быстро, лишает соперников времени, не играет один удар два раза подряд. Постоянно заставляет тебя спешить. Так что для таких игроков, как я и Надаль, которые любят побольше времени, это постоянное дополнительное давление.
 
Пару лет подряд я проводил с Роджером эпические финалы на «Уимблдоне», так что я знаю, чего ожидать», - сказал Джокович.
 
Напомним, что Джокович обыгрывал Федерера в финалах Уимблдона в 2014-2015 годах.
 
Финальный матч в мужском одиночном разряде пройдет в воскресенье, 14 июля. 
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Источник — Twitter

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