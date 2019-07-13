ФЕДЕРЕР: «Было приятно играть с Надалем, но я очень устал»

В пятницу Роджер Федерер в четырех сетах одолел Рафаэля Надаля и вышел в финал Уимблдона, где в воскресенье сыграет против Новака Джоковича.
«Я опустошен, очень тяжелый матч и я сильно устал. В конце Рафаэль демонстрировал невероятный теннис, чтобы остаться в матче и продолжать борьбу».
«Мне было важно взять первый сет, а затем защищать свое преимущество. Было очень приятно снова сыграть с Рафой», - сказал Федерер.
Источник — BBC
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