ФЕДЕРЕР: «Было приятно играть с Надалем, но я очень устал»

В пятницу Роджер Федерер в четырех сетах одолел Рафаэля Надаля и вышел в финал Уимблдона, где в воскресенье сыграет против Новака Джоковича.

«Я опустошен, очень тяжелый матч и я сильно устал. В конце Рафаэль демонстрировал невероятный теннис, чтобы остаться в матче и продолжать борьбу».

«Мне было важно взять первый сет, а затем защищать свое преимущество. Было очень приятно снова сыграть с Рафой», - сказал Федерер.