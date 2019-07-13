Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

ФЕДЕРЕР: «Было приятно играть с Надалем, но я очень устал»

Теннисист пробился в финал Уимблдона

  • 13.07.2019 12:58
  • 487 просмотров
  • 1 комментарий
ФЕДЕРЕР: «Было приятно играть с Надалем, но я очень устал»
© twitter.com/wimbledon

В пятницу Роджер Федерер в четырех сетах одолел Рафаэля Надаля и вышел в финал Уимблдона, где в воскресенье сыграет против Новака Джоковича.

«Я опустошен, очень тяжелый матч и я сильно устал. В конце Рафаэль демонстрировал невероятный теннис, чтобы остаться в матче и продолжать борьбу».

«Мне было важно взять первый сет, а затем защищать свое преимущество. Было очень приятно снова сыграть с Рафой», - сказал Федерер.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — BBC

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    vizuals
      vizuals, 13.07.2019 13:02
    -2
    Устал он. Ну тоді тебе Джок зробить, як хлопчика. Розплата за вчорашнє неподобство
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности