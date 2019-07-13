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Дарья СНИГУР: «Ощущения перед финалом Уимблдона самые обычные»

Украинская теннисистка сразится за титул юниорского Уимблдона

  • 13.07.2019 11:59
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Дарья СНИГУР: «Ощущения перед финалом Уимблдона самые обычные»
© btu.org.ua. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в финал юниорского Уимблдона. В финале украинка сыграет с Алексой Ноэль. Перед матчем Снигур поделилась ожиданиями.

«С Алексой Ноэль я встречалась неделю назад в финале Рохэмптона. Главное – не зайти в ее ритм. Она практически режет все мячи и справа и слева. Задача – держать концентрацию и бороться за каждый розыгрыш.

Мне кажется ни один финал нельзя сравнить с решающим матчем «Большого шлема». Впрочем, ощущения на удивление обычные. Возможно, потому что мы с соперницей встречались на прошлой неделе», - сказала Снигур.

Финальный матч между Снигур и Ноэль состоится 13 июля, начало в 15:00 по Киеву.

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Источник — XSport

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