Рафаэль НАДАЛЬ: «Федерер сыграл чуть лучше, чем я»

В полуфинале Уимблдона Рафаэль Надаль в четырех сетах уступил Роджеру Федереру и покинул турнир.

«Мне жаль, ведь я упустил очередную возможность. Мог быть в финале такого большого турнира, однако должен признать, что это был не мой день».

«Федерер сыграл чуть лучше, чем я. Очевидно, я не сыграл так же хорошо и уверенно, как в предыдущих раундах. Роджер заслужил финал», - считает Надаль.

В финале Федерер сыграет против Новака Джоковича.