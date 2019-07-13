Рафаэль НАДАЛЬ: «Федерер сыграл чуть лучше, чем я»

В полуфинале Уимблдона Рафаэль Надаль в четырех сетах уступил Роджеру Федереру и покинул турнир.
«Мне жаль, ведь я упустил очередную возможность. Мог быть в финале такого большого турнира, однако должен признать, что это был не мой день».
«Федерер сыграл чуть лучше, чем я. Очевидно, я не сыграл так же хорошо и уверенно, как в предыдущих раундах. Роджер заслужил финал», - считает Надаль.
В финале Федерер сыграет против Новака Джоковича.
Источник — As.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.