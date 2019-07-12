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Тони НАДАЛЬ: «Рафа, Федерер и Джокович никогда не сдаются»

Дядя Рафаэля Надаля – о доминировании «Большой троицы»

  • 12.07.2019 12:27
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Тони НАДАЛЬ: «Рафа, Федерер и Джокович никогда не сдаются»
© Wimbledon. Роджер Федерер и Рафаэль Надаль

Дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля Тони поделился своим мнением по поводу того, почему молодые теннисисты не могут сбросить с вершины Федерера, Джоковича и Надаля:

«Сейчас мы столкнулись с последствиями того, что слишком осторожничаем с детьми, слишком их бережем, поощряем все их прихоти, а провалы списываем на невезение. Думаю, было бы полезно иметь возможность сказать мальчику, что он не дотягивает. Что плохой корт и плохо натянутая ракетка – это больше, чем он заслуживает. Что в день, когда он не чувствует мяч, когда что-то не получается, нельзя опускать руки и ныть.

Когда Джокович, Федерер, Рафаэль или Давид Феррер хорошо себя чувствуют, они обычно выигрывают. Когда нет, они все равно способны это сделать. Они не сдаются, потому что их заставляли не жаловаться, бороться с трудностями и терпеть.

Именно поэтому никто из молодых игроков, кроме Тима и некоторых других, не может догнать более старших».

Сегодня Надаль и Федерер сыграют между собой в полуфинале Уимблдона.

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Источник — El Pais

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