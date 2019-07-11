ВИДЕО. Матчбол в матче Серена Уильямс – Барбора Стрыцова

Труднейшая задача перед тренерами сборной США - набросать не меньше сотни и не пропустить больше ...

Жах. Хоча.. Усе логічно. Ці хлопці с США мабуть скоро розійдуться по клубам НБА

21:54 — J0e777

Этот сброд активизируется только тогда, когда их командочка выигрывает, либо когда Динамо проигры...

21:51 — JulikoB

Кроты не расстраивайтесь, есть шанс что в ЛЧ Апоэль вам не попадется.

21:48 — JulikoB

Чет мало креатива от болельщиков Шахтера. Их не вдохновила игра футбольных гениев?

21:32 — Ert

Понятие не имею, ибо не смотрел..

21:27 — JulikoB

Да ладно про хейтеров. Как тебе искрометные комбинации, философские труды воплощенные на поле ген...