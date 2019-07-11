ВИДЕО. Матчбол в матче Серена Уильямс – Барбора Стрыцова

37-летняя американская теннисистка Серена Уильямс второй раз подряд вышла в финал Уимблдона.
Семикратная победительница главного травяного турнира в полуфинале одолела Барбору Стрыцову из Чехии.
Для Серены, которая имеет 7 побед на Уимблдоне, этот финал станет 11-м в карьере.
Источник — Wimbledon
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