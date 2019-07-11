Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Элина СВИТОЛИНА: «Халеп сыграла невероятно»

Первая ракетка Украины прокомментировала поражение в полуфинале Уимблдона

  • 11.07.2019 18:31
  • 819 просмотров
  • 0 комментариев
Элина СВИТОЛИНА: «Халеп сыграла невероятно»
© wimbledon.com. Элина Свитолина

После поражения Симоне Халеп Элина Свитолина выглядела расстроенной, но признала, что румынка заслужила победу.

«Первые два гейма были действительно очень долгими, я не воспользовалась своими шансами. Этот момент огорчает. В начале матча ты хочешь сыграть хорошо, хочешь показать, что ты пришел сюда бороться. Я бы не сказала, что это был ключевой этап матча, но я не воспользовалась своими шансами, которые были у меня в этих двух геймах и в еще одном. Во втором сете при счете 3-3 мне стоило сыграть немного лучше. Возможно, я допустила слишком много невынужденных ошибок в том гейме. Это позволило ей выйти вперед и почувствовать уверенность. Мы обе умеем хорошо бегать, очевидно, что она много мячей возвращает на другую сторону. С ней нужно играть более терпеливо, чем с другими теннисистками. Может быть, мне надо было играть чуть более агрессивно».

«Нервничала ли я? Да, но, как и перед любым другим важным матчем. Я сыграла немного таких поединков, не столько, сколько Халеп, потому что она уже выиграла титул на «Шлемах». Она знает, какие это ощущения, когда ты достигаешь чего-то значимого в своей карьере. Я не знаю, сказался ли мой недостаток опыта сегодня, но Халеп сыграла невероятно. Она действительно хорошо двигалась, идеально пробивала по мячу. Я в каких-то важных моментах принимала неверные решения, а она играла невероятно, поэтому и получился такой счет».

«Из этого турнира я могу вынести много положительных моментов. Если бы мне кто-то сказал, что я дойду до полуфинала Уимблдона, не уверена, что я бы поверила. Конечно, я расстроена, но есть много положительных моментов, много воспоминаний. Как я восстанавливаюсь после поражений? Ни с кем не разговариваю. В таких случаях я большую часть времени провожу наедине до конца дня, так что, не нужно меня трогать».

«Сейчас я несколько дней отдохну и затем вернусь к тренировкам. Я пока не вышла на свой максимум, если говорить о работе нижней части корпуса. Хорошо, что после каждого матча у меня был день отдыха, это помогало мне в моем восстановлении и в том, чтобы выполнять нужные упражнения. Это не идеальная ситуация, но у нас не было выбора. Нужно было укреплять ноги, на траве важно иметь стабильность. Поэтому пока мне немного не хватает в плане физической подготовки. Теперь у меня будет чуть больше времени. Я буду работать в тренажерном зале над своими ногами, чтобы сделать их взрывными, сделать их сильнее. Это один из тех моментов, на которых мне нужно сфокусироваться перед US Open», - сказала Свитолина.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности