Элина СВИТОЛИНА: «Халеп сыграла невероятно»

После поражения Симоне Халеп Элина Свитолина выглядела расстроенной, но признала, что румынка заслужила победу.

«Первые два гейма были действительно очень долгими, я не воспользовалась своими шансами. Этот момент огорчает. В начале матча ты хочешь сыграть хорошо, хочешь показать, что ты пришел сюда бороться. Я бы не сказала, что это был ключевой этап матча, но я не воспользовалась своими шансами, которые были у меня в этих двух геймах и в еще одном. Во втором сете при счете 3-3 мне стоило сыграть немного лучше. Возможно, я допустила слишком много невынужденных ошибок в том гейме. Это позволило ей выйти вперед и почувствовать уверенность. Мы обе умеем хорошо бегать, очевидно, что она много мячей возвращает на другую сторону. С ней нужно играть более терпеливо, чем с другими теннисистками. Может быть, мне надо было играть чуть более агрессивно».

«Нервничала ли я? Да, но, как и перед любым другим важным матчем. Я сыграла немного таких поединков, не столько, сколько Халеп, потому что она уже выиграла титул на «Шлемах». Она знает, какие это ощущения, когда ты достигаешь чего-то значимого в своей карьере. Я не знаю, сказался ли мой недостаток опыта сегодня, но Халеп сыграла невероятно. Она действительно хорошо двигалась, идеально пробивала по мячу. Я в каких-то важных моментах принимала неверные решения, а она играла невероятно, поэтому и получился такой счет».

«Из этого турнира я могу вынести много положительных моментов. Если бы мне кто-то сказал, что я дойду до полуфинала Уимблдона, не уверена, что я бы поверила. Конечно, я расстроена, но есть много положительных моментов, много воспоминаний. Как я восстанавливаюсь после поражений? Ни с кем не разговариваю. В таких случаях я большую часть времени провожу наедине до конца дня, так что, не нужно меня трогать».

«Сейчас я несколько дней отдохну и затем вернусь к тренировкам. Я пока не вышла на свой максимум, если говорить о работе нижней части корпуса. Хорошо, что после каждого матча у меня был день отдыха, это помогало мне в моем восстановлении и в том, чтобы выполнять нужные упражнения. Это не идеальная ситуация, но у нас не было выбора. Нужно было укреплять ноги, на траве важно иметь стабильность. Поэтому пока мне немного не хватает в плане физической подготовки. Теперь у меня будет чуть больше времени. Я буду работать в тренажерном зале над своими ногами, чтобы сделать их взрывными, сделать их сильнее. Это один из тех моментов, на которых мне нужно сфокусироваться перед US Open», - сказала Свитолина.