Рафаэль НАДАЛЬ: «Мы с Федерером не прибавили с годами»

Рафаэль Надаль проанализировал свою игру и игру Роджера Федерера, с котором он завтра встретится в полуфинале Уимблдона-2019:

«Не думаю, что мы так уж прибавляем с годами. Скорее мы просто добавляем в игру аспекты, которые могут компенсировать то, что мы теряем из-за возраста. И, само собой, мы любим свой спорт, уважаем его – это основная причина, по которой мы по-прежнему находимся на вершине.

Я лучше подаю? Об этом я вам и говорю. Сейчас я не могу бегать столько, сколько бегал раньше, – поэтому мне приходится улучшать подачу. Я многие вещи делаю лучше, чем раньше, но это не значит, что я играю лучше, чем в молодости. Мы с Роджером отлично научились распоряжаться своими активами».