Элина СВИТОЛИНА: «Не было никаких ожиданий перед Уимблдоном»

Сегодня Элина Свитолина в полуфинале Уимблдона-2019 сыграет с Симоной Халеп. Украинская теннисистка призналась, что не ожидала пройти настолько далеко:
«На самом деле, когда я ехала на Уимблдон, у меня не было никаких ожиданий. Раньше мне было сложнее играть здесь. Раньше не получалось играть здесь хорошо, так что перед этим турниром не было никаких ожиданий.
Раньше, как и на Ролан Гаррос несколько раз, у меня были большие ожидания, много давления. Сейчас же я требую только сама от себя. С этим удается справляться.
Я просто пытаюсь найти свою игру, получать удовольствие. Не думать слишком много о том, что происходит».
Источник — WTA
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