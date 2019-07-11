Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Элина СВИТОЛИНА: «Не было никаких ожиданий перед Уимблдоном»

Сегодня украинка сразится за выход в финале турнира

  • 11.07.2019 12:21
  • 764 просмотра
  • 0 комментариев
Элина СВИТОЛИНА: «Не было никаких ожиданий перед Уимблдоном»
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Сегодня Элина Свитолина в полуфинале Уимблдона-2019 сыграет с Симоной Халеп. Украинская теннисистка призналась, что не ожидала пройти настолько далеко:

«На самом деле, когда я ехала на Уимблдон, у меня не было никаких ожиданий. Раньше мне было сложнее играть здесь. Раньше не получалось играть здесь хорошо, так что перед этим турниром не было никаких ожиданий.

Раньше, как и на Ролан Гаррос несколько раз, у меня были большие ожидания, много давления. Сейчас же я требую только сама от себя. С этим удается справляться.

Я просто пытаюсь найти свою игру, получать удовольствие. Не думать слишком много о том, что происходит».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — WTA

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности