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НАДАЛЬ: «Мы с Федерером все еще в спорте. Здорово снова сыграть с ним»

Именитые соперники встретятся в полуфинале Уимблдона

  • 11.07.2019 09:33
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НАДАЛЬ: «Мы с Федерером все еще в спорте. Здорово снова сыграть с ним»
© twitter.com/wimbledon

В пятницу Рафаэль Надаль и Роджер Федерер встретятся друг с другом в полуфинале Уимблона - впервые с 2008 года испанец и швейцарец сразятся на этом турнире.

«Играть против Роджера - это всегда уникальная ситуация. Очень рад, что спустя 11 лет мы снова сыграем друг против друга на этих кортах».

«С каждым годом у нас все меньше шансов провести матч, но мы оба все еще в спорте. Здорово снова сыграть с ним. Надеюсь, и после завтрашнего матча у нас будут новые шансы», - сказал Надаль.

Это будет 40-й матч между соперниками.

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Источник — Agence France-Presse

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