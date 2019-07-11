НАДАЛЬ: «Мы с Федерером все еще в спорте. Здорово снова сыграть с ним»

В пятницу Рафаэль Надаль и Роджер Федерер встретятся друг с другом в полуфинале Уимблона - впервые с 2008 года испанец и швейцарец сразятся на этом турнире.

«Играть против Роджера - это всегда уникальная ситуация. Очень рад, что спустя 11 лет мы снова сыграем друг против друга на этих кортах».

«С каждым годом у нас все меньше шансов провести матч, но мы оба все еще в спорте. Здорово снова сыграть с ним. Надеюсь, и после завтрашнего матча у нас будут новые шансы», - сказал Надаль.

Это будет 40-й матч между соперниками.