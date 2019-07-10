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Долгополов намерен участвовать в сезоне-2020

Теннисист продолжает восстанавливаться

  • 10.07.2019 17:45
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Долгополов намерен участвовать в сезоне-2020
© ATP Brisbane

Украинский теннисист Александр Долгополов в своем Instagram сообщил, что перенес еще одну операцию на проблемной кисти и теперь начинает восстанавливаться.

В этом году Долгополов на корт не вернется, но собирается принять участие в теннисном сезоне-2020.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всем привет 👋🏻 есть для Вас и для меня хорошие новости:) мы нашли что хотели и кисть выглядит хорошо. По идее этого вмешательства должно хватит что бы восстановиться и начать играть. Так что ждите новостей) Если все будет хорошо,то планирую начать 2020 сезон 🥳🥳 ———————————————————- Hi guys,I have good news. The second surgery went well and we found what we wanted. Hopefully this will be enough to fully recover. If all goes well we have to start the 2020 season 🥳🥳

Допис, поширений Alex Dolgopolov AKA "THE DOG" (@alexdolgopolov)

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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