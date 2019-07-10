Завацкая успешно стартовала на турнире ITF во Франции

Сегодня Катарина Завацкая в первом раунде грунтового турнира ITF в Контрексвиле (Франция) встречалась с представительницей Казахстана Анной Данилиной.
Украинка одержала непростую победу в двух сетах. Матч продолжался 2 часа и 3 минуты.
1-й раунд
Катарина Завацкая (Украина) – Анна Данилина (Казахстан) – 7:6 (1), 7:5
Во втором раунде Завацкая сыграет с третьей сеяной турнира, Мэнди Минеллой из Люксембурга.
На прошлой неделе Завацкая выиграла турнир ITF в Биелле, Италия.
Источник — Sport.ua
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