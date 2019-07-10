Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Завацкая успешно стартовала на турнире ITF во Франции

Украинка обыграла Анну Данилину из Казахстана

  • 10.07.2019 15:11
  • 215 просмотров
  • 0 комментариев
Завацкая успешно стартовала на турнире ITF во Франции
© btu.org.ua. Катарина Завацкая

Сегодня Катарина Завацкая в первом раунде грунтового турнира ITF в Контрексвиле (Франция) встречалась с представительницей Казахстана Анной Данилиной.

Украинка одержала непростую победу в двух сетах. Матч продолжался 2 часа и 3 минуты.

1-й раунд

Катарина Завацкая (Украина) – Анна Данилина (Казахстан) – 7:6 (1), 7:5

Во втором раунде Завацкая сыграет с третьей сеяной турнира, Мэнди Минеллой из Люксембурга.

На прошлой неделе Завацкая выиграла турнир ITF в Биелле, Италия.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности