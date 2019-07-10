Ястремская за неделю перед US Open сыграет на новом турнире

10:58 — AЛВ

Прізвище коштує 10 млн.,а гра ні....!!!

10:57 — Андрей Деко

Отдавайте туркам за трешку, дешевле обойдется!

10:48 — UKRAINE FAN

Его и даром не кто не хочет брать из высоки аппетитов по зарплате а за 10 млн даже не кто в его ...

10:38 — dgurkis

Газпром не відпустить Джона! Він у них заручник. Його требо до списків обміну по Мінську-2... Жар...