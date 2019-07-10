Ястремская за неделю перед US Open сыграет на новом турнире

19-летняя украинка Даяна Ястремская приняла решение заявиться на турнир WTA International в Бронксе, который пройдёт 18-24 августа, на неделе, предшествующей Открытому чемпионату США.
Свою подготовку к US Open Ястремская начнёт на «Премьере-5» в Торонто в начале августа, а затем Даяна сыграет на турнире аналогичной категории в Цинциннати.
Напомним, что Ястремская претендует на звание Открытие Уимблдона-2019.
Источник — Большой теннис Украины
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