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СВИТОЛИНА: «В матче с Муховой пришлось бороться за каждое очко»

Украинская теннисистка – о выходе в полуфинал Уимблдона

  • 09.07.2019 20:05
  • 1676 просмотров
  • 1 комментарий
СВИТОЛИНА: «В матче с Муховой пришлось бороться за каждое очко»
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала дебютный выход в полуфинал Уимблдона.
 
«Потрясающие эмоции! Это будет мой первый полуфинал на турнирах Большого шлема, я на самом деле не ожидала, что это случится именно на Уимблдоне. Конечно, я в большом предвкушении и уже жду свой полуфинальный матч.
 
Мухова – очень непростая соперница, думаю, что травяное покрытие ей подходит. Мне действительно пришлось бороться за каждое очко. Перебить еще один дополнительный мяч через сетку – это был ключ к победе сегодня, это мне и помогло. Я старалась бороться в каждом розыгрыше и искать свои возможности. 
 
Теперь у меня будет еще один шанс выйти на эти корты, сыграть здесь еще один матч, надеюсь, что это будет центральный корт. Посмотрим, но если так, то это будет мой первый матч на центральной арене», – сказала Свитолина.
 
В матче 1/2 финала украинка сыграет с румынкой Симоной Халеп. 
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Источник — Большой теннис Украины

(6 голосов)

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Комментарии
    Vladdal
      Vladdal, 09.07.2019 20:15
    0
    Да там, вроде, все полуфиналы на центральном корте...
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 09.07.2019 20:15
    0
    Да там, вроде, все полуфиналы на центральном корте...
    Ссылка
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