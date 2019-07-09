Барбора Стрыцова – Йоханна Конта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, девятого июля, британка Йоханна Конта (№18 WTA) сыграет четвертьфинальный матч на Уимблдоне.
28-летняя теннисистка сразится против Барборы Стрыцовой из Чехии (№54 WTA) . Матч состоится вторым запуском на центральном корте. Время начала – 17:40 по Киеву.
Победительница матча встретится в полуфинале с Сереной Уильямс.
Онлайн-табло матчей Уимблдона (корты можно переключать)
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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