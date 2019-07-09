Симона Халеп – Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, девятого июля, экс-первая ракетка мира Симона Халеп (№7 WTA) сыграет четвертьфинальный матч на Уимблдоне.
27-летняя румынка сразится против китаянки Чжан Шуай (№50 WTA). Матч состоится первым запуском на корте №1. Время начала – 15:00 по Киеву.
Победительница матча встретится в полуфинале с Элиной Свитолиной (№8 WTA) или Каролиной Муховой (№68 WTA).
Онлайн-табло матчей Уимблдона (корты можно переключать)
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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