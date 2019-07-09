Симона Халеп – Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ого, банки, как у Тайсона, давай, Саня, порви их всех!

15:01 — antnsmsn

Ну серьезно, кто в своем уме может заключить джентльменское соглашение себе в ущерб? Тут вопрос л...

15:01 — Александр Пышненко

Сорвался парень с места (мысленно он уже в Италии: он и жена) - а здесь, в Бельгии, нажали на тор...

14:56 — Alex86 1

Явно перебор с его стороны истеричку включать, да еще и демарши устраивать. Самое занятное, что ...