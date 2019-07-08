Уимблдон. Расписание украинцев на девятое июля

Во вторник, девятого июля, на Уимблдоне состоятся четвертьфинальные матчи у женщин. Также будут сыграны матчи парных разрядов, продолжится турнир юниоров.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№8 WTA), посеянная под восьмым номером, продолжит турнир матчем с Каролиной Муховой из Чехии (№68 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №1 после встречи Халеп – Чжан. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.

18-летний Эрик Ваншельбойм померяется силами с действующим победителя юниорского Ролан Гаррос, а также первого сеяного на Уимблдоне Хольгера Руне (Дания). Встреча пройдет первым запуском на корте №17. Время начала – 13:00 по Киеву.

18-летний Илья Белобородько продолжит выступления на юниорском турнире поединком против Джеймса Стори из Великобритании. Матч пройдет третьим запуском на корте №4, ориентировочное время начала – 16:00 по Киеву.

Следующим запуском на этом же корте 17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур в матче второго круга сразится против 18-летней Эрин Ричардсон из Великобритании. Ориентировочное время начала – 17:30 по Киеву.

16-летняя Любовь Костенко начнет выступления в парном разряде юниорского турнира. Украинка в дуэте с представительницей Бурунди Садой Нахиманой сразится против американского тандема Саванна Бродус / Эбигейл Форбс. Ориентировочное время начала – 19:00 по Киеву.