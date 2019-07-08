Элина СВИТОЛИНА: «Наконец-то могу играть на 100% возможностей»

Сегодня Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Уимблдона-2019, обыграв Петру Мартич. Украинка проанализировала свое выступление на турнире:

«На этом турнире я стартовала без каких-то ожиданий, поэтому сейчас я в большом предвкушении от четвертьфинала. Я бы не хотела возлагать на себя какое-либо давление. Я знаю, что раньше я никогда не проходила дальше, чем четвертьфинал на «Шлемах», но это лишь вопрос времени, мне все еще только 24 года. Я не должна торопиться, не должна сильно на себя давить, просто играть от матча к матчу. Возможно, просто стараться представлять себе, что это первый круг.

Чему я научилась, играя на траве? Что на этом покрытии нужно быть психологически стойкой, иногда мячи немного заносит, поэтому нужно играть активнее. Порой к этому трудно привыкнуть, нужно просто играть розыгрыш за розыгрышем. Я не сильно задумываюсь о том, что происходит на корте, потому что все может быстро измениться. Тут выигрываешь ты, а в следующий момент инициативу перехватывает соперница.

Сейчас я определенно чувствую себя гораздо, гораздо лучше. Физически я сильнее и свежее, последние несколько месяцев у меня были небольшие трудности из-за травмы. Теперь наконец у меня есть возможность играть на 100% своих физических возможностей, я могу давить, могу показывать свой лучший теннис».