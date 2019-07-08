Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Элина СВИТОЛИНА: «Наконец-то могу играть на 100% возможностей»

Украинка – о выходе в четвертьфинал Уимблдона

  • 08.07.2019 21:04
  • 1883 просмотра
  • 2 комментария
Элина СВИТОЛИНА: «Наконец-то могу играть на 100% возможностей»
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Сегодня Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Уимблдона-2019, обыграв Петру Мартич. Украинка проанализировала свое выступление на турнире:

«На этом турнире я стартовала без каких-то ожиданий, поэтому сейчас я в большом предвкушении от четвертьфинала. Я бы не хотела возлагать на себя какое-либо давление. Я знаю, что раньше я никогда не проходила дальше, чем четвертьфинал на «Шлемах», но это лишь вопрос времени, мне все еще только 24 года. Я не должна торопиться, не должна сильно на себя давить, просто играть от матча к матчу. Возможно, просто стараться представлять себе, что это первый круг.

Чему я научилась, играя на траве? Что на этом покрытии нужно быть психологически стойкой, иногда мячи немного заносит, поэтому нужно играть активнее. Порой к этому трудно привыкнуть, нужно просто играть розыгрыш за розыгрышем. Я не сильно задумываюсь о том, что происходит на корте, потому что все может быстро измениться. Тут выигрываешь ты, а в следующий момент инициативу перехватывает соперница.

Сейчас я определенно чувствую себя гораздо, гораздо лучше. Физически я сильнее и свежее, последние несколько месяцев у меня были небольшие трудности из-за травмы. Теперь наконец у меня есть возможность играть на 100% своих физических возможностей, я могу давить, могу показывать свой лучший теннис».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    shef63
    online
      shef63, 08.07.2019 22:26
    0
    Понеслось... Как только начинает себя хвалить - тут же следующий матч сливает.
    Ссылка
    Comrade Me
      Comrade Me, 08.07.2019 22:18
    +2
    Приятно это слышать, только вперед!
    Ссылка
    Comrade Me
      Comrade Me, 08.07.2019 22:18
    +2
    Приятно это слышать, только вперед!
    Ссылка
    shef63
    online
      shef63, 08.07.2019 22:26
    0
    Понеслось... Как только начинает себя хвалить - тут же следующий матч сливает.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности