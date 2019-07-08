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Уимблдон. Надаль вышел в четвертьфинал турнира

Испанец разобрался с португальцем Соузой

  • 08.07.2019 17:20
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Уимблдон. Надаль вышел в четвертьфинал турнира
© twitter
Испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на Уимблдоне под третьим номером, вышел в четвертьфинал, обыграв представителя Португалии Жоау Соузу со счётом 6:2, 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.
 
За выход в полуфинал Уимблдона Надаль поспорит с победителем поединка Сэм Куэрри (США) — Теннис Сандгрен (США).
 
 

 

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Источник — Sport.ua

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