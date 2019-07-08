Уимблдон. Надаль вышел в четвертьфинал турнира

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на Уимблдоне под третьим номером, вышел в четвертьфинал, обыграв представителя Португалии Жоау Соузу со счётом 6:2, 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.
За выход в полуфинал Уимблдона Надаль поспорит с победителем поединка Сэм Куэрри (США) — Теннис Сандгрен (США).
Is 2019 the year @RafaelNadal wins his third #Wimbledon title?— Wimbledon (@Wimbledon) 8 июля 2019 г.
The Spaniard cruises through to his seventh quarter-final at The Championships with an impressive victory over Joao Sousa pic.twitter.com/Mn16MmomzB
Источник — Sport.ua
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