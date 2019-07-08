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Симона Халеп – Кори Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча четвертого круга Уимблдона

  • 08.07.2019 15:43
  • 613 просмотров
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Симона Халеп – Кори Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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В понедельник, восьмого июля, румынская теннисистка Симона Халеп сыграет в 1/8 финала с 15-летней американкой Кори Гауфф.  Начало матча в 16:30 по киевскому времени.
 
Победитель этой пары в четвертьфинале встретится с Чжан Шуай, которая обыграла украинку Даяну Ястремскую.
 
 
Онлайн-табло матчей Уимблдона (корты можно переключать)
 

Симона Халеп – Кори Гауфф прямая трансляция в 16:30 по киевскому времени

 

 

 

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Источник — Sport.ua

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