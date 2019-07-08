Симона Халеп – Кори Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Н.Киченок / Спирс – Мелихар / Пешке. Смотреть онлайн. LIVE трансляция 16:26 — никовіліст При всій повазі до UKR, буду дивитися Халепа-Гауфф. Прошу зробіть тему будь ласка.

Уимблдон. Свитолина сыграет в четвертьфинале 16:26 — vit-2 По ідеї, матчі 1/4 мають гратися завтра, хоча б 2 з 4-х. Хто в курсі, Еліна завтра буде грати? 16:25 — stopor2016 Много ошибок в слове п.......с. 16:24 — stopor2016 И всех - на больничный !!!

Хачериди близок к подписанию контракта с Динамо 16:24 — Eagle И поскорее,пока "Реал" и "Барселона" не перехватили. 16:21 — Eagle И поскорее,пока "Реал" или "Барселона" не перехватили. 16:20 — Муґунот Уух как куда? автоголы клепать

Уимблдон. Первая ракетка мира Эшли Барти покинула турнир 16:21 — Sashamar Біс з ним, з рейтингом. Поразка прикра з кількох точок зору. По-перше - кому??? По друге, тепер у...

Шахтер уверенно переиграл сербский Пролетер в контрольном поединке 16:17 — Comrade Me Сербский Пролетер пролетел (повторять быстро несколько раз