Симона Халеп – Кори Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, восьмого июля, румынская теннисистка Симона Халеп сыграет в 1/8 финала с 15-летней американкой Кори Гауфф. Начало матча в 16:30 по киевскому времени.
Победитель этой пары в четвертьфинале встретится с Чжан Шуай, которая обыграла украинку Даяну Ястремскую.
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Симона Халеп – Кори Гауфф прямая трансляция в 16:30 по киевскому времени
Источник — Sport.ua
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