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Дарья ЛОПАТЕЦКАЯ: «Не чувствую, что готова вернуться на корт»

Украинская теннисистка продолжает восстанавливаться

  • 07.07.2019 20:31
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Дарья ЛОПАТЕЦКАЯ: «Не чувствую, что готова вернуться на корт»
© btu.org.ua

Теннисистка Дарья Лопатецкая вынуждена пропустить большое количество времени из-за операции и проблем с коленом. Пока что украинка не знает, когда сможет вернуться на корт.

«Была проведена полная реконструкция бокового мениска. Честно говоря, я не очень хорошо помню первые дни после операции, так как испытывала достаточно сильные боли и принимала очень много обезболивающих препаратов. Сейчас я не чувствую такую сильную боль, восстановление проходит в плановом порядке».

«Изначальный прогноз профессора был три месяца без тенниса. Сейчас достаточно трудно сказать, но пока что я не чувствую, что моё колено готово вернуться на корт. Со своей стороны я прилагаю все усилия, чтобы я смогла вернуться как можно быстрее, но ни в коем случае я не буду торопиться, так как самое важное - пройти очень качественно реабилитацию, чтобы я смогла вернуться в свою оптимальную физическую форму», - рассказала Лопатецкая.

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Источник — Большой теннис Украины

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