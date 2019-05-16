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ВИДЕО. Дарья Лопатецкая на инвалидной коляске после операции

Травмированная украинская теннисистка не теряет присутствия духа

  • 16.05.2019 20:27
  • 5383 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Дарья Лопатецкая на инвалидной коляске после операции
© ITF. Дарья Лопатецкая

16-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая после операции вынуждена пользоваться костылями и инвалидной коляской. Несмотря на это, спортсменка не теряет присутствия духа и находит в себе силы улыбаться.

Теннисистка получила травму на соревнованиях в Риме. Теперь ей предстоит длительная реабилитация.

Ранее Мария Лопатецкая, сестра Дарьи Лопатецкой, заявила, что операцию оплатила 24-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина.

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Источник — YouTube

(3 голоса)

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Комментарии
    sv_2000
      sv_2000, 16.05.2019 21:59
    +1
    Как жаль.... Дай бог, чтобы это несчастье только закалоло силу духа Даши.
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 16.05.2019 21:52
    +2
    Скорейшего выздоровления и новых спортивных побед!
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 16.05.2019 21:52
    +2
    Скорейшего выздоровления и новых спортивных побед!
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 16.05.2019 21:59
    +1
    Как жаль.... Дай бог, чтобы это несчастье только закалоло силу духа Даши.
    Ссылка
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