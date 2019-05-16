ВИДЕО. Дарья Лопатецкая на инвалидной коляске после операции

16-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая после операции вынуждена пользоваться костылями и инвалидной коляской. Несмотря на это, спортсменка не теряет присутствия духа и находит в себе силы улыбаться.
Теннисистка получила травму на соревнованиях в Риме. Теперь ей предстоит длительная реабилитация.
Ранее Мария Лопатецкая, сестра Дарьи Лопатецкой, заявила, что операцию оплатила 24-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина.
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Источник — YouTube
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