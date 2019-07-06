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Гаэль МОНФИС: «Мы не ссорились со Свитолиной»

Французский теннисист рассказал об отношениях с украинкой

  • 06.07.2019 18:44
  • 453 просмотра
  • 2 комментария
Гаэль МОНФИС: «Мы не ссорились со Свитолиной»
© instagram.com/g.e.m.s.life

В начале июня Элина Свитолина и Гаэль Монфис удалили совместную страницу в Инстаграме, что породило слухи об их ссоре или даже расставании.

Однако французский теннисист рассказал о том, что истинная причина временного удаления аккаунта была совсем другой:

«Почему мы закрывали наш профиль в Instagram? У нас просто было время пожить для себя.

Здорово делиться чем-то с болельщиками, но последние 2-3 недели у нас не было каких-то идей, нам нужно было какое-то пространство только для нас.

Мы немного поспорили из-за этого и в итоге решили закрыть страницу. Но потом все начали говорить, что мы расстались, так что нужно было ее восстанавливать.

И теперь у нас есть новые идеи. Мы не ссорились, хотя именно из-за этого у нас как раз и возникла ссора».

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Источник — YouTube

(1 голос)

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Комментарии
    Vladdal
      Vladdal, 06.07.2019 19:01
    0
    Александр Жук, 06.07.2019 18:49
    Гаэль МОНФИС: «Мы не ссорились со Свитолиной»
    Мы не ссорились, хотя именно из-за этого у нас как раз и возникла ссора».
    Так и знал, что у Монфиса раздвоение личности!
    Да нормально и понятно он всё сказал. Если кто не понял - это ваши проблемы, не делайте их проблемами других.
    Ссылка
    Александр Жук
      Александр Жук, 06.07.2019 18:49
    +2
    Гаэль МОНФИС: «Мы не ссорились со Свитолиной»
    Мы не ссорились, хотя именно из-за этого у нас как раз и возникла ссора».
    Так и знал, что у Монфиса раздвоение личности!
    Ссылка
    Александр Жук
      Александр Жук, 06.07.2019 18:49
    +2
    Гаэль МОНФИС: «Мы не ссорились со Свитолиной»
    Мы не ссорились, хотя именно из-за этого у нас как раз и возникла ссора».
    Так и знал, что у Монфиса раздвоение личности!
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 06.07.2019 19:01
    0
    Александр Жук, 06.07.2019 18:49
    Гаэль МОНФИС: «Мы не ссорились со Свитолиной»
    Мы не ссорились, хотя именно из-за этого у нас как раз и возникла ссора».
    Так и знал, что у Монфиса раздвоение личности!
    Да нормально и понятно он всё сказал. Если кто не понял - это ваши проблемы, не делайте их проблемами других.
    Ссылка
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