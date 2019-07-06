Уимблдон. Определились все участницы четвертого круга

В субботу, шестого июля, на Уимблдоне завершились матчи третьего круга в женском одиночном разряде. В этот игровой день на корты вышла верхняя часть сетки.

Первая ракетка мира Эшли Барти легко обыграла британку Хэрриет Дарт, продлив свою победную серию до 15-ти поединков подряд.

Обидчица Леси Цуренко Барбора Стрыцова уверенно переиграла Кики Бертенс, добыв первую победу за год над теннисисткой из топ-5 рейтинга. Также это был ее юбилейный десятый выигрыш над теннисистками из топ-10.

Чемпионка Хертогенбоса американка Элисон Риск , вопреки прогнозам букмекеров, в трех сетах одолела швейцарку Белинду Бенчич, и впервые в карьере вышла во вторую неделю Уимблдона.

Уимблдон. Третий круг

Эшли Барти (Австралия) – Хэрриет Дарт (Великобритания) – 6:1, 6:1

Петра Квитова (Чехия) – Магда Линетт (Польша) – 6:3, 6:2

Серена Уильямс (США) – Юлия Гёргес (Германия) – 6:3, 6:4

Барбора Стрыцова (Чехия) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 7:5, 6:1

Элисон Риск (США) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 4:6, 6:4, 6:4

Элизе Мертенс (Бельгия) – Ван Цян (Китай) – 6:2, 6:7(9), 6:4

Карла Суарес-Наварро (Испания) – Лорэн Дэвис (США) – 6:3, 6:3

Йоханна Конта (Великобритания) – Слоан Стивенс (США) – 3:6, 6:4, 6:1

Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Барти – Риск

С. Уильямс – Суарес-Наварро

Стрыцова – Мертенс

Конта – Квитова

Нижняя часть сетки

Свитолина – Мартич

Мухова – Плишкова

Халеп – Гауф

Чжан – Ястремская