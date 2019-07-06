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Уимблдон. Определились все участницы четвертого круга

Бертенс, Бенчич и Стивенс досрочно завершили выступления на травяном мэйджоре

  • 06.07.2019 18:38
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Уимблдон. Определились все участницы четвертого круга
© Jimmie48 Photography. Эшли Барти
В субботу, шестого июля, на Уимблдоне завершились матчи третьего круга в женском одиночном разряде. В этот игровой день на корты вышла верхняя часть сетки.
 
Первая ракетка мира Эшли Барти легко обыграла британку Хэрриет Дарт, продлив свою победную серию до 15-ти поединков подряд. 
 
Обидчица Леси Цуренко Барбора Стрыцова уверенно переиграла Кики Бертенс, добыв первую победу за год над теннисисткой из топ-5 рейтинга. Также это был ее юбилейный десятый выигрыш над теннисистками из топ-10.
 
Чемпионка Хертогенбоса американка Элисон Риск, вопреки прогнозам букмекеров, в трех сетах одолела швейцарку Белинду Бенчич, и впервые в карьере вышла во вторую неделю Уимблдона.
 
Уимблдон. Третий круг
 
Эшли Барти (Австралия) – Хэрриет Дарт (Великобритания) – 6:1, 6:1
Петра Квитова (Чехия) – Магда Линетт (Польша) – 6:3, 6:2
Серена Уильямс (США) – Юлия Гёргес (Германия) – 6:3, 6:4
Барбора Стрыцова (Чехия) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 7:5, 6:1
Элисон Риск (США) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 4:6, 6:4, 6:4
Элизе Мертенс (Бельгия) – Ван Цян (Китай) – 6:2, 6:7(9), 6:4
Карла Суарес-Наварро (Испания) – Лорэн Дэвис (США) – 6:3, 6:3
Йоханна Конта (Великобритания) – Слоан Стивенс (США) – 3:6, 6:4, 6:1
 
Пары 1/8 финала
 
Верхняя часть сетки
 
Барти – Риск
С. Уильямс – Суарес-Наварро
 
Стрыцова – Мертенс 
Конта – Квитова 
 
Нижняя часть сетки
 
Свитолина – Мартич
Мухова – Плишкова
 
Халеп – Гауф
Чжан – Ястремская
 
 
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Источник — Sport.ua

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