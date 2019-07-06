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Людмила Киченок покидает Уимблдон

Украинская теннисистка проиграла во втором круге парного разряда

  • 06.07.2019 16:17
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Людмила Киченок покидает Уимблдон
© БТУ
Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления на Уимблдоне.
 
Украинка вместе с Ракель Атаво (США) проиграла немецкому тандему Анна-Лена Фридзам / Лаура Зигемунд. 
 
Уимблдон. Второй круг парного разряда
Людмила Киченок / Ракель Атаво – Анна-Лена Фридзам / Лаура Зигемунд – 6:2, 4:6, 0:6
 
Отметим, что в женском парном разряде борьбу продолжит только Надежда Киченок.
 
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Источник — Sport.ua

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