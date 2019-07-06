Людмила Киченок покидает Уимблдон

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления на Уимблдоне.
Украинка вместе с Ракель Атаво (США) проиграла немецкому тандему Анна-Лена Фридзам / Лаура Зигемунд.
Уимблдон. Второй круг парного разряда
Людмила Киченок / Ракель Атаво – Анна-Лена Фридзам / Лаура Зигемунд – 6:2, 4:6, 0:6
Отметим, что в женском парном разряде борьбу продолжит только Надежда Киченок.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.