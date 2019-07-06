Л. Киченок / Атаво – Фридзам / Зигемунд. LIVE трансляция

В субботу, шестого июля, Людмила Киченок продолжит выступления на Уимблдоне.
Украинка вместе с Ракель Атаво (США) сыграет против немецкого тандема Анна-Лена Фридзам / Лаура Зигемунд. Матч состоится вторым запуском на корте №9. Ориентировочное время начала – 14:30 по Киеву.
Онлайн-табло матчей Уимблдона (корты можно переключать)
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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