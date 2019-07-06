Роджер Федерер – Люка Пуй. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, шестого июля, состоятся матчи третьего круга Уимблдона нижней части сетки у мужчин.

Второй сеяный Роджер Федерер сразится против француза Люки Пуя (№28 ATP). Поединок состоится третьим запуском на центральном корте, ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.

Онлайн-табло матчей Уимблдона (корты можно переключать)

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.