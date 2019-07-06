Рафаэль Надаль – Жо-Вилфрид Цонга. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

до речі, вілліам хілл дає 1.8 на Світолину проти 2.0 на Мартіч, хоча в них Саккарі була фаворитом...

визначально чи ні, але саме Мартіч йде після Еліни на 13-му місці, і різниця в балах зовсім малес...

Не забываем ответить на комментарий по поводу твоих громких высказываний.

13 болельщиков написали письмо - это новость из разряда новая прическа Лунина.

12:46 — Bucha

Он прав, новое поколение действительно более сосредоточено на личном росте и здоровом образе жизн...

12:44 — MaxUa

Алиев вообще в ЕС не играл. Милевский немного поиграл а третьеразрядных командах. Так что все это...

12:34 — AK_228

Не надо параноить, об этом знают все, это живой пример "как угробить карьеру перспективного футбо...

12:29 — Александр Пышненко

Курителей конопли у этого поколения, кажется, зашкаливает.