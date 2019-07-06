Уимблдон. Расписание украинцев на шестое июля

В субботу, шестого июля, на корты Уимблдона выйдут пять украинцев, двое из них – в юниорском турнире.

18-летний Эрик Ваншельбойм на старте померяется силами с 17-летним Леандро Риеди из Швейцарии. Поединок пройдет первым запуском на корте №4. Время начала матча – 13:00 по Киеву.

Людмила Киченок вместе с Ракель Атаво (США) сыграет против немецкого тандема Анна-Лена Фридзам / Лаура Зигемунд. Матч состоится вторым запуском на корте №9. Ориентировочное время начала – 14:30 по Киеву.

Надежда Киченок в тандеме с Айсамом Куреши, с которым она дошла до полуфинала Ролан Гаррос, сыграет на старте микста против мексиканско-китайской пары Сантьяго Гонсалес / Синьюнь Хань. Встреча стоит третьим запуском на корте №8. Ориентировочное время начала – 16:00 по Киеву.

По окончании этого матча на корты выйдет Денис Молчанов в дуэте с Галиной Воскобоевой из Казахстана, который в матче второго круга микста сразятся против первого сеяного дуэта Бруно Соарес (Бразилия) / Николь Мелихар (США). Ориентировочное время начала – 17:30 по Киеву.

16-летняя Любовь Костенко на старте юниорского Уимблдона сыграет с 18-летней Эбигэйл Форбс из США. Встреча стоит четвертым запуском на корте №11. Ориентировочное время начала – 17:30 по Киеву.