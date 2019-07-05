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Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Надеюсь, 4-й круг Уимблдона - не конец для меня»

Украинка прокомментировала матч на Уимблдоне

  • 05.07.2019 21:25
  • 650 просмотров
  • 1 комментарий
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Надеюсь, 4-й круг Уимблдона - не конец для меня»
© Jimmie48 Photography

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сегодня пробилась в 4-й круг Уимблдона, где сыграет против Чжан Шуай.

«Пробиться во вторую неделю турнира - это здорово. Это была моя цель, я её добилась. Теперь посмотрим, смогу ли я пройти дальше. Конечно, я довольна, что вышла в четвертый круг, но, я надеюсь, что это не конец для меня. Я могу представить, что я способна проходить еще дальше на Больших Шлемах, но стараюсь об этом не думать. Буду играть от матча к матчу, а там увидим, куда я дойду».

«Я начала матч хорошо, потом у меня получился спад, не могу объяснить, почему так случилось. Я старалась не зацикливаться слишком на этом. Возможно, из-за того, что мое внимание переключилось на плечо. Мое плечо было немного напряжено, мне не удавалось хорошо отыграть на подаче или на форхенде, я надеялась, что перерыв поможет мне немного расслабиться. Потом я стала лучше себя чувствовать. Надеюсь, что это ничего серьезного. У меня будет два дня, чтобы перегруппироваться и бороться дальше».

«По поводу следующего матча против Чжан Шуай, то я помню наш поединок в Гонконге. Хоть он и был в двух сетах, он был непростым, каждый гейм был упорным. Думаю, что на траве у меня против нее больше шансов, чем на харде. Хотя именно корт в Гонконге, на мой взгляд, был даже быстрее, чем корты Уимблдона в этом году. В любом случае, это будет хороший матч, я надеюсь, что сумею справиться с собой и буду оставаться спокойной», - сказала Ястремская.

Впервые в истории две украинки пробились в 4-й круг.

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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 05.07.2019 21:50
    0
    Не треба надіятися, треба перемагати. Ченг ну точно не травяна королева. Так чому її не винести.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 05.07.2019 21:50
    0
    Не треба надіятися, треба перемагати. Ченг ну точно не травяна королева. Так чому її не винести.
    Ссылка
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