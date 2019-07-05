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Элина СВИТОЛИНА: «К счастью, у меня два выходных впереди»

Украинка – о победе над Марией Саккари

  • 05.07.2019 17:01
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Элина СВИТОЛИНА: «К счастью, у меня два выходных впереди»
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Элина Свитолина прокомментировала свою победу над Марией Саккари в третьем раунде Уимблдона:

«Это большое облегчение, что я в итоге реализовала матчбол в третьей партии, после тех матчболов, которые у меня были во втором сете. Мария невероятно сыграла несколько мячей, было несколько неправильных решений с моей стороны.

Потом мне пришлось вновь бороться и я потратила экстра-энергию, чтобы вернуться в игру и выиграть матч. Мне нужно было оставаться очень сильной и бороться. Саккари большой боец, так что я и не ожидала, что она так легко сдаст мне матч. К счастью, у меня есть два выходных дня впереди, это меня, если честно, мотивировало.

Сегодня я чувствовала себя уверенно? Я всегда стараюсь не терять уверенность в себе, даже если не играю хорошо и не выигрываю так много матчей. Наверняка, это что-то, что должно быть у тебя в крови, что ты решительно играешь и сохраняешь уверенность в своих силах».

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Источник — Wimbledon

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